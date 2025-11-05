На проект реставрации Дома жилого Лихтанской в Уфе направят более 4 млн рублей

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы на аукционе 12 ноября выберет разработчика проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения Дом жилой Лихтанской (начало XX века), расположенного на улице Зенцова, 49, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 4,7 млн руб., его оплатит городской бюджет.

Проект капремонта трехэтажного здания площадью 785,9 кв. м необходимо разработать до 1 декабря 2026 года. Реставрацию планируют провести в 2026-2027 годах.

Майя Иванова