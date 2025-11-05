В конкурсе на пост главы Барды примут участие два кандидата

На пост главы Бардымского округа претендуют два кандидата. Как сообщает газета «Звезда», конкуренцию действующему главе муниципалитета Халилу Алапанову составит начальник Красноярского территориального отдела Бардымского округа Раиль Мурсалимов. Свои программы развития муниципалитета кандидаты представят 19 ноября 2025 года.

Халиль Алапанов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Халиль Алапанов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Халиль Алапанов был назначен исполняющим обязанности главы Барды в феврале 2019 года. В ноябре 2020 года был избран главой муниципалитета со сроком полномочий в пять лет.