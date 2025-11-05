Нововоронежцы отметились на фестивале цифровых видов спорта
Фестиваль «Цифровой атом», посвященный 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности России, собрал команды атомных станций России и опорных вузов госкорпорации «Росатома». Фестиваль прошел на площадке многофункционального комплекса «Лахта-холл» Санкт-Петербурга.
Мероприятие стало одним из ключевых событий года в рамках празднования юбилея атомной отрасли, объединяющим цифровые технологии, киберспорт и корпоративную культуру. Его организатором выступил концерн «Росэнергоатом», оператором - Центр современных спортивных технологий «Росэнергоатома».
Нововоронежская АЭС была представлена в фиджитал-баскетболе. В состав команды вошли ведущий инженер Сергей Лукьянов, начальник смены Андрей Карлин, а также студенты ВГТУ Данила Лукьянов и Матвей Терехов. В число призёров атомщикам пробиться не удалось, зато спортсмены получили отличный соревновательный опыт на высоком уровне.
— Если баскетболом я занимаюсь с детства, то о фиджитал-баскетболе узнал относительно недавно. Новый формат соревнований оказался весьма увлекательным, а ключевой особенностью стало сочетание живого и кибер баскетбола.
Каждый участник играл не только против соперников на площадке, но и против виртуальных электронных противников. Было непросто, но очень интересно. С учётом всех сложившихся обстоятельств лично я своими выступлениями остался доволен. Да и в целом все члены нашей команды проявили себя с лучшей стороны. Думаю, что мы способны на большее. Главное правильно использовать полученный опыт. У фиджитал-баскетбола хорошие перспективы для развития в Нововоронеже. Думаю, что многим людям, особенно молодёжи, понравится такой формат игры в баскетбол, — поделился ведущий инженер Сергей Лукьянов.
К слову, в фестивале принимала участие и другая нововоронежская команда от Нововоронежского политехнического института, но удача пока была не на их стороне.
Фиджитал-баскетбол — баскетбольное двоеборье. Матч состоит из двух частей. На цифровом этапе участники играют на компьютерной приставке по два человека от каждой команды. На физическом этапе идет противостояние на баскетбольной площадке в формате 3х3 с одним запасным. Победитель определяется по сумме очков, набранных в цифровой и физической части.