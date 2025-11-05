Звания «Мастер спорта России» получили пять футболистов «Крыльев Советов»

На XIII спортивном форуме «Россия — спортивная держава» пятеро футболистов «Крыльев Советов» получили звания «Мастер спорта России». Церемония прошла на стенде Министерства спорта РФ, где награды вручил директор департамента спорта высших достижений Алексей Дроздов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Среди награжденных — Сергей Бабкин, Роман Евгеньев, Максим Витюгов, Николай Рассказов и Владимир Хубулов.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков в 14 матчах.

Андрей Сазонов