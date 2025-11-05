Звания «Мастер спорта России» получили пять футболистов «Крыльев Советов»
На XIII спортивном форуме «Россия — спортивная держава» пятеро футболистов «Крыльев Советов» получили звания «Мастер спорта России». Церемония прошла на стенде Министерства спорта РФ, где награды вручил директор департамента спорта высших достижений Алексей Дроздов.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Среди награжденных — Сергей Бабкин, Роман Евгеньев, Максим Витюгов, Николай Рассказов и Владимир Хубулов.
На данный момент «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков в 14 матчах.