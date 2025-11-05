Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Звания «Мастер спорта России» получили пять футболистов «Крыльев Советов»

На XIII спортивном форуме «Россия — спортивная держава» пятеро футболистов «Крыльев Советов» получили звания «Мастер спорта России». Церемония прошла на стенде Министерства спорта РФ, где награды вручил директор департамента спорта высших достижений Алексей Дроздов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Среди награжденных — Сергей Бабкин, Роман Евгеньев, Максим Витюгов, Николай Рассказов и Владимир Хубулов.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков в 14 матчах.

Андрей Сазонов