В Югре задержали мошенников, обманувших инвесторов на 100 миллионов рублей

Полиция Югры (ХМАО-Югра) задержала группу лиц, подозреваемую в мошенничестве на многомиллионную сумму, сообщили в ведомстве. По предварительным данным, ущерб превышает 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники действовали на территории Сургута с 2022 года. Организатором банды была 43-летняя «бизнес-леди», которая предлагала местным жителям вложить свои деньги в бизнес или покупку недвижимости по привлекательной цене. В схему она вовлекла своих знакомых, которые помогали хранить и обналичивать средства. После получения денег от инвесторов банда присваивала деньги без выполнения обязательств.

Оперативники при поддержке Росгвардии задержали организатора и двух ее сообщников. Во время обысков в офисах и домах злоумышленников полицейские изъяли деньги, телефоны, компьютерную технику и финансовые документы. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время полиция продолжает искать потерпевших.

Полина Бабинцева