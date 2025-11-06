Кадры для власти

Агентство RAEX составило новый рейтинг вузов в сфере «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ). Популярность этого направления подготовки растет впечатляющими темпами: за год численность студентов бакалавриата и магистратуры на направлениях ГМУ возросла на 12%, тогда как средний прирост показателя в других предметных рейтингах RAEX составил 4%.

Принципиальная новизна этого выпуска списка лучших вузов в сфере ГМУ состоит в непосредственном учете предпочтений главных интересантов их деятельности — федеральных и региональных органов власти. «Мы стремимся совершенствовать предметные рейтинги за счет появления новых критериев оценки, учитывающих мнения профессиональных сообществ и работодателей,— пояснил генеральный директор агентства RAEX Дмитрий Гришанков.— И публикуемый рейтинг в сфере ГМУ — первый шаг в этом направлении, первый успешный опыт».

Главное новшество методики — появление показателя, измеряющего численность выпускников с профильным образованием в федеральных и региональных органах власти (вес 10%). Учитывались гражданские служащие, получившие высшее образование по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Источником данных стала Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ, позволившая собрать и обработать информацию о более чем 400 тыс. гражданских служащих. Новый критерий позволил оценить вклад вузов в подготовку госслужащих в масштабах страны.

Еще одно изменение — включение в группу критериев «Образование» показателя успешности выступления студентов на профильных студенческих состязаниях (вес 5%). Были проанализированы данные о победителях и призерах олимпиады «Я — профессионал» в сфере «Государственное и муниципальное управление» за пять последних лет.

Благодаря обновлению рейтинговая модель стала более устойчивой, и это дало возможность расширить публикуемый список до 40 позиций. В других предметных рейтингах RAEX число участников, как правило, ограничено 20 фигурантами.

В предметный рейтинг в сфере «Государственное и муниципальное управление» вошли вузы 20 городов России — от Гатчины до Владивостока и от Санкт-Петербурга до Махачкалы. Треть лучших вузов по направлению ГМУ расположена в Москве, пять участников — в административных границах Санкт-Петербурга. Казань, Екатеринбург, Краснодар и Самара представлены в списке двумя образовательными организациями.

Топ-20 вузов России в сфере «Государственное и муниципальное управление» (2025 год) Выйти из полноэкранного режима Место Название ВУЗа Балл 1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 100 2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 87,12 3 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 83,05 4 Финансовый университет при правительстве РФ 82,73 5 Санкт-Петербургский государственный университет 71,01 6 Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 70,25 7 МГИМО МИД России 60,81 8 Казанский (Приволжский) федеральный университет 58,65 9 Тюменский государственный университет 56,36 10 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина 56,13 11 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 55,70 12 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 52,45 13 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 52,06 14 Московский городской педагогический университет 50,31 15 Государственный университет управления 47,70 16 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 41,83 17 Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина 40,88 18 Уфимский университет науки и технологий 40,67 19 Гатчинский государственный университет 40,36 20 Кубанский государственный университет 40,18 Открыть в новом окне Полный список размещён на официальном сайте рейтингового агентства RAEX.

Первые три места рейтинга вузов в сфере «Государственное и муниципальное управление» заняли московские вузы. Победителем стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, являющаяся крупнейшим центром подготовки кадров в сфере ГМУ. Второе место занял Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», на третьей позиции расположился Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. В пятерку лучших также вошли Финансовый университет при правительстве РФ (4-е место) и Санкт-Петербургский государственный университет (5-е место). Среди вузов, расположенных за пределами двух столиц, наиболее высокие места заняли Казанский (Приволжский) федеральный университет (8-е место), Тюменский государственный университет (9-е место) и Уральский федеральный университет (10-е место). Что же касается Сибири и Дальнего Востока, то лучшими признаны Сибирский федеральный университет, Алтайский государственный университет и Владивостокский государственный университет (21-е, 24-е и 34-е места соответственно).

Высокая востребованность образования в сфере ГМУ подтверждается широким спектром вузов, ведущих подготовку по этому направлению: соответствующие программы есть у 228 российских вузов. Однако немногим учреждениям удалось создать стабильно работающий механизм, поставив на поток подготовку кадров для ГМУ. У 69% образовательных организаций, вовлеченных в подготовку госслужащих, масштабы обучения по направлению ГМУ несущественны — менее 100 студентов суммарно на всех курсах. Другое дело — вузы, вошедшие в публикуемый рейтинг RAEX: средняя численность обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление» составляет 360 человек. На эти 40 вузов сегодня суммарно приходится около половины контингента студентов, обучающихся по профилю ГМУ.