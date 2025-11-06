Кадры для власти
RAEX рассчитало рейтинг вузов в сфере «Государственное и муниципальное управление»
Агентство RAEX составило новый рейтинг вузов в сфере «Государственное и муниципальное управление» (ГМУ). Популярность этого направления подготовки растет впечатляющими темпами: за год численность студентов бакалавриата и магистратуры на направлениях ГМУ возросла на 12%, тогда как средний прирост показателя в других предметных рейтингах RAEX составил 4%.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Принципиальная новизна этого выпуска списка лучших вузов в сфере ГМУ состоит в непосредственном учете предпочтений главных интересантов их деятельности — федеральных и региональных органов власти. «Мы стремимся совершенствовать предметные рейтинги за счет появления новых критериев оценки, учитывающих мнения профессиональных сообществ и работодателей,— пояснил генеральный директор агентства RAEX Дмитрий Гришанков.— И публикуемый рейтинг в сфере ГМУ — первый шаг в этом направлении, первый успешный опыт».
Главное новшество методики — появление показателя, измеряющего численность выпускников с профильным образованием в федеральных и региональных органах власти (вес 10%). Учитывались гражданские служащие, получившие высшее образование по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Источником данных стала Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ, позволившая собрать и обработать информацию о более чем 400 тыс. гражданских служащих. Новый критерий позволил оценить вклад вузов в подготовку госслужащих в масштабах страны.
Еще одно изменение — включение в группу критериев «Образование» показателя успешности выступления студентов на профильных студенческих состязаниях (вес 5%). Были проанализированы данные о победителях и призерах олимпиады «Я — профессионал» в сфере «Государственное и муниципальное управление» за пять последних лет.
Благодаря обновлению рейтинговая модель стала более устойчивой, и это дало возможность расширить публикуемый список до 40 позиций. В других предметных рейтингах RAEX число участников, как правило, ограничено 20 фигурантами.
В предметный рейтинг в сфере «Государственное и муниципальное управление» вошли вузы 20 городов России — от Гатчины до Владивостока и от Санкт-Петербурга до Махачкалы. Треть лучших вузов по направлению ГМУ расположена в Москве, пять участников — в административных границах Санкт-Петербурга. Казань, Екатеринбург, Краснодар и Самара представлены в списке двумя образовательными организациями.
Топ-20 вузов России в сфере «Государственное и муниципальное управление» (2025 год)
Полный список размещён на официальном сайте рейтингового агентства RAEX.
Первые три места рейтинга вузов в сфере «Государственное и муниципальное управление» заняли московские вузы. Победителем стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, являющаяся крупнейшим центром подготовки кадров в сфере ГМУ. Второе место занял Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», на третьей позиции расположился Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. В пятерку лучших также вошли Финансовый университет при правительстве РФ (4-е место) и Санкт-Петербургский государственный университет (5-е место). Среди вузов, расположенных за пределами двух столиц, наиболее высокие места заняли Казанский (Приволжский) федеральный университет (8-е место), Тюменский государственный университет (9-е место) и Уральский федеральный университет (10-е место). Что же касается Сибири и Дальнего Востока, то лучшими признаны Сибирский федеральный университет, Алтайский государственный университет и Владивостокский государственный университет (21-е, 24-е и 34-е места соответственно).
Высокая востребованность образования в сфере ГМУ подтверждается широким спектром вузов, ведущих подготовку по этому направлению: соответствующие программы есть у 228 российских вузов. Однако немногим учреждениям удалось создать стабильно работающий механизм, поставив на поток подготовку кадров для ГМУ. У 69% образовательных организаций, вовлеченных в подготовку госслужащих, масштабы обучения по направлению ГМУ несущественны — менее 100 студентов суммарно на всех курсах. Другое дело — вузы, вошедшие в публикуемый рейтинг RAEX: средняя численность обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление» составляет 360 человек. На эти 40 вузов сегодня суммарно приходится около половины контингента студентов, обучающихся по профилю ГМУ.