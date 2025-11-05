В ноябре на Северной железной дороге усилят работу по профилактике ДТП на переездах

Железнодорожники Северной магистрали усилят работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий на переездах. С 1 по 30 ноября будет проходить традиционная акция «Внимание, переезд!». Она предусматривает проведение бесед с автомобилистами с акцентом на тяжесть последствий ДТП и персональную ответственность водителей, распространение профилактических памяток, состоятся выборочные проверки записей видеорегистраторов, установленных на переездах. В Печоре, Шарье, Иванове, Инте, Рыбинске, Котласе, Череповце и других городах будут организованы совместные рейды с представителями ГИБДД. В ходе акции также пройдут комиссионные проверки технического состояния переездов, на ряде из которых запланируют дополнительные работы по обустройству.

Фото: Пресс-служба СЖД

Разъяснительной работе с водителями автотранспорта на Северной железной дороге уделяется особое внимание, так как основной причиной ДТП на переездах является нарушение правил дорожного движения, когда автомобилисты пытаются пересечь железнодорожный переезд под запрещающие показания сигнализации и игнорируя требования дорожных знаков.

Всего на полигоне СЖД эксплуатируется 657 железнодорожных переездов, 70 из них оборудованы устройствами заграждения переезда (УЗП). За 10 месяцев 2025 года на магистрали зафиксировано 11 ДТП, в которых пострадали 7 человек. Больше всего дорожных происшествий отмечено в Ивановской области (4 ДТП), одно из них привело к гибели водителя. По два ДТП с начала года произошло в Республике Коми, Ярославской и Архангельской областях. В Костромском регионе – одно ДТП. Для сравнения: в январе-октябре 2024 года было зафиксировано 15 ДТП, в них пострадали 16 человек, 8 из них получили травмы, несовместимые с жизнью.

СЖД призывает водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Необходимо помнить, что, согласно правилам, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»