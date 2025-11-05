В Ярославской области за выходные выявили 59 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Ярославской области сообщила, что за прошедшие праздничные и выходные дни были задержаны 59 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от проверки. Трое из них ранее уже садились за руль в нетрезвом виде.

В предыдущие выходные полицейские выявили 40 пьяных водителей. Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в 45 тыс. рублей и лишение прав на 1,5-2 года или административный арест.

Повторное нарушение влечет уголовную ответственность: штраф от 200 до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до 2 лет или лишение свободы до 2 лет. Также возможна конфискация транспортного средства.

Антон Голицын