Дом торговый не ушел с торгов

АО «Региональный фонд» (принадлежит республике) проиграло судебный спор с управлением ФАС по Башкирии. Госкомпания пыталась доказать, что ответчик неправомерно признал его жалобу необоснованной. Осенью 2024 года Регфонд подал заявку на участие в торгах по продаже исторического здания в деловом центре Уфы — на улице Ленина, 5/3. Объект был выставлен на продажу за 390 млн руб. Заявка «Регионального фонда» была отклонена: документы не были оформлены надлежащим образом. Арбитражный суд Башкирии вслед за УФАС согласился, что истец сам допустил нарушения.

АО «Региональный фонд» не смогло убедить арбитражный суд Башкирии признать недействительным решение регионального УФАС. В ноябре 2024 года Регфонд пожаловался на действия управления Росимущества по Башкирии при проведении аукциона по продаже административного здания на улице Ленина, 5/3 возле Гостиного двора в Уфе. В начале 2024 года арбитражный суд обратил взыскание на эту недвижимость в рамках задолженности ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» в размере около 560 млн руб. перед Регфондом.

Первым лотом на продажу был выставлен объект культурного наследия народов Российской Федерации — Дом торговый. Начальная стоимость четырехэтажного здания 1910-х годов постройки площадью 4 тыс. кв. м составляла 373,5 млн руб., шаг аукциона — 3,7 млн руб. В нем находятся штаб-квартиры уполномоченного по правам предпринимателей республики, Фонда жилищного строительства Башкирии, Совета по правам человека при главе республики, Фонда грантов главы региона, Фонда по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства.

Второй лот — здание бистро площадью 105 кв. м, начальная цена которого была определена в 15,9 млн руб., шаг аукциона — 159,2 тыс. руб.

Торги были объявлены в начале октября прошлого года, а подвести итоги планировалось 7 ноября.

Согласно протокола рассмотрения заявок, к участию в аукционе были допущены ООО «Сахаров», ООО «Новые научные разработки», ООО «УК "Аркада", ООО «Сармат», ООО «Уралпроект», Нуршат Гибазов, Азат Хабибуллин и Марат Латыпов.

Заявка «Регионального фонда» была отклонена, так как была «подана с нарушением аукционной документации».

Так или иначе, торги были отменены по решению организатора «в связи с отзывом исполнительного документа», указано на портале торгов.

Несмотря на это, «Региональный фонд» не согласился с отклонением своей заявки и пожаловался в УФАС, которое признало жалобу необоснованной.

Арбитражный суд Башкирии согласился с выводами антимонопольной службы. Суд отметил, что в заявлении на участие в торгах в формате PDF «отсутствовала подпись претендента», а также не были приложены нотариально заверенные копии учредительных документов предприятия.

«Заявитель был информирован о порядке и условиях проведения электронных торгов, однако, требования организатора торгов по правильному заполнению аукционной документации АО «Региональный фонд» не выполнило, в связи с чем, несет бремя наступления негативных последствий совершения или не совершения им определенных действий»,— пояснил суд.

«Требование представить нотариальные копии учредительных документов в таких торгах – практика довольно распространенная, но не универсальная. А вот условие о «живой» подписи на отдельном PDF при подаче заявки, подписанной квалифицированной электронной подписью, действительно выглядит сомнительно. При этом остается вопрос, почему участник не оспорил такие условия до окончания приема заявок. Суд фактически ограничился проверкой формального соответствия документации и не оценил обоснованность и соразмерность этих требований с точки зрения возможного ограничения конкуренции. Перспективы в апелляции умеренно низкие, но они могут возрасти, если суд второй инстанции сместит акцент с "неполноты пакета документов" на проверку необходимости и пропорциональности спорных условий»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов