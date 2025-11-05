Shaman и Мизулина расписались в ЗАГСе Донецка

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе Донецка. Об этом пара сообщила в Telegram-каналах.

Они также опубликовали видеоролик, на котором запечатлен момент обмена кольцами. На церемонии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. Он подарил госпоже Мизулиной букет белых роз и обнял супругов.

Исполнитель и общественница впервые пересеклись на публике в 2023 году. С того момента в соцсетях начались обсуждения их возможных романтических отношений. В марте 2025 года госпожа Мизулина и Shaman официально объявили о том, что они пара. 1 сентября они сообщили о создании партии «Мы». Она стала подарком госпоже Мизулиной на день рождения.

Полина Мотызлевская