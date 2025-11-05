Председатель ВФЛА назвал основные факторы развития массового спорта

Председатель ПАО «Банк ПСБ» , председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков рассказал о ключевых факторах развития массового спорта. Они были озвучены в рамках пленарного заседания по теме «Государство и бизнес: создаем спортивную среду вместе» на XIII международном форуме «Россия — спортивная держава».

По словам господина Фрадкова, важной составляющей спортивной отрасли является цифровизация. «Сегодня записаться просто на пробег нужно через приложение. С другой стороны, ты тренируешься с использованием искусственного интеллекта, это тоже меняет все наши факторы. Также важен профессиональный спорт», — отметил господин Фрадков, добавив, что бизнес помогает государству решать эту задачу.

XIII международный форум «Россия — спортивная держава» проходит с 5 по 7 ноября в Самаре.

Андрей Сазонов