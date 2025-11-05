Экс-главе Бессоновского района вынесли приговор за незаконную передачу земель

Железнодорожный районный суд Пензы вынес приговор бывшему главе Бессоновского района Александру Воронкову за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Как выяснилось в суде, с апреля по сентябрь прошлого года Александр Воронков подписал постановления об утверждении схем расположения четырех земельных участков в селе Бессоновка, изменил вид их разрешенного использования с «индивидуальное жилищное строительство» на «ведение огородничества». Площадь каждого из них — 1 тыс. кв. м. В дальнейшем участки поделили на восемь частей, после чего передали в собственность доверенному лицу без проведения торгов.

Причиненный бюджету района ущерб превысил 1,6 млн руб. По решению суда Александр Воронков получил три года условно с таким же испытательным сроком. В течение трех лет ему запрещено занимать определенные должности. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов