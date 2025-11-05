Автомобилист намеренно сбил 10 человек во Франции

Автомобиль наехал на людей на французском острове Олерон (департамент Приморская Шаранта). В результате пострадали 10 человек. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел утром 5 ноября. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава МВД Франции Лоран Нуньес в соцсети Х. Водитель автомобиля задержан.

По информации BFMTV, после наезда на людей 35-летний житель Олерона остановил автомобиль и пытался его поджечь. Во время задержания правоохранители применяли электрошокеры. Мужчина выкрикивал религиозные лозунги на арабском языке.

Мэр города Сен-Пьер-д'Олерон Кристоф Сюэр сообщил BFMTV, что мужчина уже привлекался к ответственности за употребление наркотиков и алкоголя. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел с министром иностранных дел телефонный разговор по поводу инцидента.