Stellantis отзывает 375 тыс. гибридных Jeep

Концерн Stellantis объявил об отзыве 375 тыс. внедорожников Jeep Wrangler и Grand Cherokee по всему миру из-за опасности возгорания аккумуляторных батарей. Как сообщает CNN, отзыв касается полноприводных Jeep Wrangler 2020–2025 годов выпуска и Jeep Grand Cherokee 2022–2026 годов выпуска.

Stellantis в отчете для американского Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) сообщил, что получил жалобы от 19 владельцев гибридных внедорожников на проблемы с батареями, произведенными Samsung SDI. Один человек получил из-за этого травму. В концерне сообщили владельцам, что все бракованные батареи будут заменены, однако не сразу. Поэтому тем, кто будет пользоваться своим внедорожником еще какое-то время до замены, рекомендовано парковать автомобиль на расстоянии от домов и любых строений, а также не заряжать его во избежание возгорания.

Алена Миклашевская