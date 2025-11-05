Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об интерьере нового помещения и первой выставке в нем.

Недавно я съездила в Париж ради Art Basel, но, конечно, зашла в новое пространство Фонда современного искусства Cartier, которое открылось аккурат в дни ярмарки. Много раз я бывала в его старом здании, где проходили крутейшие выставки — от Клаудии Андухар до Билла Виолы. Поэтому было особенно интересно посмотреть, как фонд имени люксового бренда открылся заново — по новому адресу, в самом центре Парижа.

Теперь Fondation Cartier pour l'Art Contemporain находится на Площади Пале-Рояль, 2, в здании XIX века, переосмысленном архитектором Жаном Нувелем. Интерьер полностью трансформируемый: подвижные платформы, раздвижные стены — пространство, которое буквально меняется на глазах. Это напоминает Музей американского искусства Уитни в Нью-Йорке, спроектированный Ренцо Пиано, когда здание становится не просто помещением, а инструментом выставки.

К открытию фонд показал большую экспозицию под названием Exposition Generale — более 600 работ из собственной коллекции, с главными художественными хайлайтами последних десятилетий. Разумеется, часть парижской арт-среды отреагировала скептически, мол, старый Fondation Cartier был уютнее, камернее, «более настоящим». Но факт остается фактом — фонд вышел на новый уровень. И дал свой уверенный ответ Фонду Louis Vuitton. Теперь в парижском культурном маршруте в один день вполне можно зайти в Лувр или Музей декоративного искусства, потом — после ланча в LouLou — в Фонд Cartier. И смотреть там действительно есть на что.

Анна Минакова