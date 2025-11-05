«Наибольшее количество новых вакантных офисов сконцентрировано в САО»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, за счет чего растет объем предложения в этом сегменте.

Объем экспозиции столичной офисной недвижимости к середине осени превзошел показатель в 500 тыс. квадратных метров. Это почти вдвое больше, чем было зафиксировано годом ранее. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 45%, посчитали эксперты компании Pioneer. Год назад было около 900 лотов, а стало более 1,5 тыс. Основной прирост предложения обеспечили офисы малой и средней площади. Так, количество лотов в категории 100-500 кв. м выросло за год с 444 до 750. В категории до 1 тыс. кв. м прирост около 60%, здесь насчитывается 585 вариантов. А помещений площадью 1-3 тыс. кв. м стало более чем вдвое: было 40, стало 85. Крупные форматы малочисленны — лишь пять таких предложений.

Средняя стоимость офисного «квадрата» за год подросла на 12%. Теперь она достигает отметки почти в 470 тыс. руб. Минимальная стоимость — 197 тыс. руб. за кв. м, а максимальная — 1,3 млн руб. Наибольшее количество новых вакантных офисов сконцентрировано в Северном административном округе Москвы. Второе место по данному показателю занимает Юго-Западный округ, третье — Юго-Восточный. Но по общему объему предложения в метрах, отмечают эксперты, второе место у ЗАО. При этом объем ввода новых офисных площадей снизился в полтора раза: с 324 тыс. кв. м за три квартала прошлого года до 207 тыс. «квадратов» в этом.

Светлана Бардина