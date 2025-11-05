«Пресс собственной конструкции прославил инженера и поднял мировое потребление сахара»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как Якуб Кристоф Рад решил проблему колки сахара.

Якуб Кристоф Рад был образцовым семьянином, успешным инженером и отцом 15 детей. Весной 1840-го он получил должность управляющего сахарным заводом в моравском Дачице. Сахар в то время выпускался в виде твердых, как камень, голов размером с булыжник. Чтобы поколоть его к чаю, требовались сахарные пилы, щипцы, специальные топорики и недюжинная физическая сила. С толпой детей в доме сахар у Радов улетал на ура, и однажды супруга инженера Юлиана сильно порезалась при его колке. Примерный муж, узнав об этом, решительно взялся за облегчение жизни благоверной и через уже через несколько месяцев торжественно подарил ей коробку аккуратных сахарных кубиков. Они были изготовлены на прессе собственной конструкции Рада, который прославил австрийского инженера и здорово поднял мировое потребление сахара. Диетологи говорят — кариес и ожирение, а мы говорим — семейные ценности, вот настоящий двигатель прогресса!

