Сибирские экспортеры кратно увеличили сбыт мороженого в Узбекистан и Армению

За январь — сентябрь 2025 года сибирские предприниматели поставили в Узбекистан в 1,9 раза больше мороженого, чем за тот же период годом ранее. При этом поставки в Армению увеличились в 4,7 раза, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Всего за девять месяцев сибирский бизнес отправил за границу 3,5 тыс. т мороженого и пищевого льда на сумму около 1,5 млрд рублей. Показатели находятся на уровне аналогичного периода прошлого года, отметили в ведомстве. Всего сибирское мороженое было поставлено в 12 стран. Крупнейшими покупателями стали Казахстан (69% от всего объема экспорта), Монголия, Белоруссия, Китай и Абхазия.

Основным регионом-экспортером мороженого оказалась Новосибирская область (42% от стоимостного объема вывозимого из СФО продукта).

Михаил Кичанов