Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чем объясняется такая динамика.

Впечатляющий отскок 2021-2022 годов после жесткого спада, связанного с кризисом из-за пандемии COVID-19, ознаменовал собой моменты эйфории для рынка современного искусства, положив начало новой динамике. Но, как это часто бывает после периода возбуждения, некоторая форма коррекции стала неизбежной. С 2023-го премиальный сегмент вошел в фазу естественного замедления, которое затем усугубилось исключительно неспокойной и сложной глобальной обстановкой, экономической неопределенностью, геополитической напряженностью и ослаблением доверия. Спустя два года после первых признаков спада сокращение рынка искусства снова подтвердилось в 2024-2025-м

Замедление рынка — это не просто результат того, что покупатели устанавливают более высокие стандарты качества. Это отражает общее настроение и всеобщую осторожность, которая во многом самореализуется. Неопределенная обстановка делает потенциальных продавцов менее склонными передавать свои работы на комиссии, и поэтому количество шедевров, предлагаемых на аукционах, существенно сократилось. Более того, крупные аукционные дома обнаружили, что такие лоты теперь лучше продаются за закрытыми дверями, в конфиденциальной обстановке частных продаж. В целом количество результатов выше порога в $1 млн снова упало еще на 29% по сравнению с 2023-2024 гг. И та же тенденция затронула и произведения искусства стоимостью выше $500 тыс.

Не имея достаточного количества знаковых произведений для предложения, крупные аукционные дома отмечают снижение своих оборотов. Мировой оборот торгов современным искусством сократился на четверть, всего лишь до $1,44 млрд. Замедление роста в премиальном сегменте сильно ударило по двум географическим гигантам мирового рынка — по США, на долю которых пришлось $572,6 млн или 40% мирового оборота, и по Китаю с суммой в $310,8 млн или 21,5%. Именно эти две страны, обычно являющиеся драйверами продаж на сумму свыше $100 тыс., продемонстрировали наиболее резкое падение за последний год. Их совокупный показатель падения составил $454,5 млн.

Дмитрий Буткевич