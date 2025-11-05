Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие модели автомобилей пользуются большей популярностью у покупателей.

Жюри уважаемого европейского конкурса Car of the Year опубликовало шорт-лист претендентов, которым предстоит побороться за звание лучшего легкового автомобиля 2026 года. Изначально в конкурсе принимали участие 35 моделей, из которых в финал вышли семь. В жюри входят 60 специалистов из 23 стран. Свой выбор они делают не по картинкам или с чужих слов — шорт-лист был определен после тестовых испытаний в Дании. А победитель конкурса будет выбран после заездов на автодроме в окрестностях Барселоны и объявлен 9 января будущего года в ходе международной автомобильной выставки в Брюсселе.

Итак, финалистами стали Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 и Skoda Elroq. Отметим успех компании Renault, которая в финале отмечена сразу двумя моделями: Dacia — это тоже их бренд. В прошлом году в шорт-листе также были и Renault, и Dacia, причем Renault 5 даже победил. Второй год подряд в число финалистов входит продукция Kia. В конкурсе 2025 года за победу боролся электромобиль Kia EV3.И это, кстати, важный момент. На примере финалистов европейского конкурса «Автомобиль года» можно наблюдать, как сдувается «пузырь» поголовной электромобильности. Еще недавно финалистами конкурса становились исключительно машины на батарейках.

Но вот что сейчас: Mercedes-Benz CLA имеет не только электрическую, но и бензиновую версию. А Dacia Bigster — этот автомобиль при ином стечении событий геополитики мог стать нашей новой «Нивой» — и вовсе имеет версию, работающую на солярке. Но больше всего показателен пример Fiat Grande Panda. Эта машина вышла на рынок как гибрид, а также как чистый электромобиль. Но потом в компании поняли, что потребитель пока не готов пересаживаться на электромобиль и, самое главное, платить за него такую цену. Поэтому на рынок в дополнение к упомянутым модификациям была выведена Grande Panda с трехцилиндровым бензиновым двигателем, объемом 1,2 л, развивающим 100 л. с., и механической коробкой передач. Такая версия стоит по специальной программе порядка €15 тыс. А такой же электромобиль — почти €24 тыс.

Дмитрий Гронский