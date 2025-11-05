«Привычные решения сталкиваются с одной и той же проблемой»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, чем модель бренда Dreame выгодно отличается на фоне своих конкурентов.

Главный герой советского мультфильма «Нехочуха» очень вдохновенно фантазировал, как вместо него будут убираться машины: «Робот, туда! Робот, сюда!». 30 лет спустя это стало реальностью, пусть пока еще только на уровне роботов-пылесосов. Глобальный рынок в этой категории, по подсчетам Future Market Insights, в ближайшее десятилетие будет ежегодно расти с темпом 12,3% и достигнет отметки в $35,6 млрд в 2035 году. Главным драйвером аналитики считают интеграцию ИИ и многофункциональных модулей для влажной уборки.

Привычные решения с вращающимися дисками-швабрами сталкиваются с одной и той же проблемой — слабым давлением на поверхность для удаления застарелых пятен. Кроме того, они постоянно контактируют с уже загрязненной водой. То есть фактически натирают пол тем, что уже с него собрали. Влажная уборка для большинства моделей — это вспомогательная опция и функция, ее скорее поддерживающая, нежели одна из основных. В общем, заменить этим мытье полов вручную или полноценными швабрами сложно.

Перевернуть игру решились инженеры компании Dreame, создав для модели Aqua 10 Ultra Roller Complete ряд технологий. К примеру, швабра в этом пылесосе роликовая. Пол она натирает со скоростью 100 оборотов в минуту. И для того чтобы не размазывать загрязнения по всей поверхности, аппарат отводит их с ролика специальным скребком в отдельную емкость. Чистая же вода продолжает подаваться через 12 форсунок. Моющий ролик, естественно, ворсистый. Чтобы при отжиме избежать слеживания волокон, разработчики добавили еще один ролик, который вращается во встречном направлении и распушает ворс.

Aqua 10 Ultra Roller Complete в своей работе неизбежно сталкивается с коврами. Тогда пылесос приподнимает и закрывает швабру, чтобы сберечь покрытие. Мусор и пыль аппарат всасывает с силой 30 тыс. Па. Типы поверхностей, а также препятствия или зоны для домашних животных, где у питомцев находятся миски или лежаки, устройство автоматически распознает с помощью камер и лидара. Система подвески FlexRise позволяет пылесосу перешагивать пороги и препятствия высотой до 8 см. Но самая полезная, на мой взгляд, функция — это SideReach. Она выдвигает швабру вбок для уборки вплотную к стенам и плинтусам.

Кроме управления в приложении новинка поддерживает голосовое управление и сценарии автоматизации в сервисах Google, Apple, Amazon, «Яндекса», а с недавних пор еще и «Сбера».

