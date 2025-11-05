Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о спортсменах, которые тренировались играли на поле в своем ритме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист Нванкво Кану

Фото: Paul Hanna / Reuters Футболист Нванкво Кану

Фото: Paul Hanna / Reuters

Футбол — в этом виде спорта, по мнению обывателей, много представителей, которые не дорабатывают на поле. Наверное, каждый игрок российской сборной слышал о себе не самые приятные вещи после неудачных матчей. Но есть футбольные лентяи, которые стали ни много ни мало легендами. Один из них — Нванкво Кану. Нигерийский форвард под 2 м ростом уже в 19 лет выиграл Лигу чемпионов с «Аяксом», в 20 — взял золото Олимпиады и в 1996-м был продан за $28 млн в «Интер», где тогда собрались все звезды, включая бразильца Роналдо. Только вот тренироваться нигериец не хотел и даже этого не скрывал. Он всегда играл исключительно на таланте. И как говорили его коллеги, при слове «прессинг» футболист впадал в апатию. После того как нападающий подписал контракт с «Портсмутом», он практически перестал возвращаться в защиту. Однажды статистики подсчитали, что Кану пробежал за матч меньше, чем вратарь «Портсмута» Дэвид Джеймс. Но вместо того, чтобы его наказать, главный тренер той команды Авраам Грант пошутил, что при такой манере игры Кану может выступать до 51 года. Но спортсмен завершил карьеру в 36 и стал одним из самых ленивых футболистов в истории.

Еще один легендарный лентяй «Интера» девяностых-начала нулевых — Альваро Рекоба. Представьте, уругваец отставал от игроков, которые бежали на разминку, садился за стол, предназначенный для наставников, и закуривал. А его игра в приставку вместо работы на поле вообще считалась нормой, по крайней мере, до тех пор, пока он творил магию в официальных матчах.

Еще один великий лентяй — Антонио Кассано. Он выступал в «Реале», «Милане» и, конечно же, «Интере». Но к любой физической работе на тренировках итальянец относился скептически. Однажды, когда известный тренер Фабио Капелло отправил итальянца размяться, тот громко ответил, что эти движения не стоят шести минут его жизни. Правда, все это не помешало Кассано заработать. Сейчас его состояние оценивается примерно в €15 млн.

