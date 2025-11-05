Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, чем важно исследование, проведенное в Австралии.

Боль только у нас в голове, но она вполне реальна. Совсем без неприятных и жгучих ощущений жить не получится — они сигнализируют об опасности. Ученые из Австралии недавно выяснили, что разные зоны мозга отвечают за реакцию в конкретных частях тела. Например, верхние участки активны при лицевой боли, а нижние — при боли в конечностях. Используя эти данные, эксперты составили настоящую карту и заявили, что понимание, как работает эта система, поможет разработать новые методы лечения без побочных эффектов анальгетиков. До сих пор большинство подходов работали глобально: обезболивающие действуют на все тело или весь мозг. Исследование, которое публикует журнал Science, показывает, что организм сам разделяет зоны боли и ее контроля по «географии». То есть потенциально можно использовать средства, которые будут действовать именно там, где болит, а не по всему телу.

А недавно группа исследователей из Дании пришла к выводу, что музыканты чувствуют боль иначе. У них меняется само восприятие этих негативных ощущений, и во время эксперимента они испытывали меньший дискомфорт по сравнению с людьми, которые не связаны с музыкой. Как допустили нейробиологи, все дело — в длительных и методичных тренировках. Причем, чем больше времени человек уделял музыке и репетициям в жизни, тем проще ему было участвовать в исследовании и переживать неприятные ощущения.

Анна Кулецкая