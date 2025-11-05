Хинштейн недоволен числом уволенных за взятки чиновников

Губернатор Курской области Александр Хинштейн остался недоволен числом чиновников, уволенных за уголовные преступления, включая коррупцию. Он отметил, что с апреля по октябрь были уволены лишь девять человек.

Глава региона напомнил о своем поручении исключить из органов власти и подведомственных учреждений всех работников с криминальным прошлым. По его словам, это распоряжение выполняется слишком медленно, и такая ситуация вызывает серьезное беспокойство. «Результаты этого анализа меня не удовлетворяют»,— подчеркнул Александр Хинштейн на заседании областного правительства.

Господин Хинштейн поручил руководителю администрации Александру Крылову повторно направить список таких сотрудников всем главам муниципальных образований и руководителям. «Я буду озвучивать в режиме онлайн, кто у кого работает и какие меры не предпринял. До конца ноября эту работу надо завершить, дальше от каждого буду требовать объяснительные на мое имя с обоснованием причин, почему этого не сделал»,— заключил губернатор.

Ранее Александр Хинштейн говорил о формировании списка из более чем 70 сотрудников органов власти и подведомственных учреждений Курской области, которых привлекали к уголовной ответственности, после чего отпустили по нереабилитирующим причинам. Как отмечал глава региона, людям с судимостью «нечего делать» в органах власти.