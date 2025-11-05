В Челябинской области продлено штормовое предупреждение из-за метелей

На территории Челябинской области 6 ноября вновь ожидаются метели и гололедица. В регионе продлено штормовое предупреждение, сообщает областное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу гидрометцентра, температура воздуха ночью 6 ноября составит от -4°C до +1°C, а днем — от -1°C до +4°C. Порывы ветра могут достигнуть скорости до 18 м/с. В МЧС также предупреждают о налипании снега на провода.

Ранее штормовое предупреждение объявляли на 5 ноября.