Идеи и достижения

Bonbons Rainbow, Mercury

«Конфетные» кольца и подвески Mercury уже полгода радуют покупателей радужной палитрой камней. В коллекции Bonbons собраны природные минералы всех оттенков спектра: танзаниты, аквамарины, турмалины, цитрины, морганиты, перидоты, рубеллиты. В преддверии зимнего сезона яркое многоцветие сменили лунные камни. В кольцах, серьгах и подвесках они получили ту же огранку «кушон» и оправу из белого и розового золота. Вместо бесцветных бриллиантов лунные камни обрамлены топазами, цаворитами и разноцветными сапфирами круглой огранки, создающими эффект настоящей радуги.

105 лет MIUZ Diamonds

В этом году крупнейшее ювелирное предприятие страны отмечает 105-летие. Дата не совсем круглая, но вполне весомая, чтобы напомнить о непрерывной истории компании, в ходе которой артель мастеров превратилась в Московский ювелирный завод, а потом и в современное высокотехнологичное производство полного цикла, включающее добычу алмазов и собственную дистрибуцию по всей России. Важным пунктом юбилейной программы стал выпуск обновленной коллекции с солирующим бриллиантом Solo 1920. Ключевая идея заключается в абсолютно симметричной посадке бриллианта в изделии, при которой линии огранки (площадка, фасеты, ось) до микрона выравниваются относительно крапанов. При такой закрепке камень излучает идеальное сияние.

«Янтарная комната», Liza Borzaya

В ювелирном доме Liza Borzaya придумали новый способ обработки янтаря, при котором окаменевшая смола превращается в пластичную массу, способную принимать самые разные формы — от монолитного браслета до «пухлого» кольца. Среди последних новинок в янтарной коллекции комплект из кольца и серег плавно закручивающегося силуэта. Янтарь вырезается методом фрезеровки, но всякий раз подгоняется вручную, пока не встанет четко по линиям оправы из палладиевого белого золота. В этом металле закреплены бриллианты: 88 — в серьгах и 90 — в кольце. На изготовление каждого украшения уходит до 72 часов ювелирной работы.

