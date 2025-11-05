Пьяный мужчина обнял и пытался поцеловать президента Мексики

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пережила неприятный инцидент во время встречи с жителями Мехико, сообщает AP. Когда она разговаривала с гражданами на улице, к ней сзади подошел мужчина, обнял ее и попытался поцеловать.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Фото: Henry Romero / Reuters Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Госпожа Шейнбаум спокойно отодвинула руки мужчины от себя, повернулась к нему и улыбнулась. Только после этого на случившееся отреагировала охрана, попытавшись скрутить мужчину, который, судя по всему, был в состоянии алкогольного опьянения. На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, слышно, как глава государства говорит им «не беспокойтесь».

В администрации президента Мексики пока не комментировали случившееся. Госпожа Шейнбаум регулярно встречается с жителями страны, выходя на улицы, пожимая им руки и делая селфи с толпой.

Сцена с мужчиной, пытавшимся поцеловать президента страны, вызвала негодование в социальных сетях на тему незащищенности политиков. Во вторник же госпожа Шейнбаум встречалась с вдовой Карлоса Альберто Мансо — мэра Уруапана, которого застрелили 1 ноября на центральной площади города во время празднования Дня мертвых.

