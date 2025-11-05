В Москве простились с кинорежиссером Геральдом Бежановым

Церемония прощания с кинорежиссером Геральдом Бежановым завершилась в ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент ТАСС. Проститься с режиссером пришли близкие и друзья. Церемония началась с отпевания.

Геральд Бежанов умер 31 октября в возрасте 85 лет. В 1973 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, на котором обучался в мастерской Льва Кулешова и Александры Хохловой. Самой известной работой режиссера стала лирическая комедия «Самая обаятельная и привлекательная» 1985 года, в которой главные роли сыграли Ирина Муравьева и Татьяна Васильева. Также среди работ режиссера — фильмы «Срочный вызов», «Витя Глушаков — друг апачей», «Вход через окна», «Крик в ночи», «Адель» и др.

Режиссер был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР за заслуги в области киноискусства и орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Полина Мотызлевская