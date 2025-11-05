В Башкирии подростку выстрелили в глаз из пневматического пистолета

Стерлитамакский межрайонный следственный отдел управления СКР по Башкирии начал проверку по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным СКР, во время мониторинга соцсетей выявлена информация о том, что 13-летнему школьнику сверстник во время игры выстрелил в глаз из пневматического пистолета.

Пострадавший лечится в уфимской больнице.

Майя Иванова