Русский дом не получал от властей Молдавии уведомлений о закрытии
Представительство Россотрудничество в Кишиневе (Русский дом) не получало официального уведомления от властей Молдавии о закрытии центра.
Фото: Российский центр науки и культуры в Кишиневе
«В Русском доме следят за ситуацией. Никаких официальных уведомлений не получали. Работа идет в штатном режиме»,— сказал Артем Науменков ТАСС.
5 ноября правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения о создании и функционировании культурных центров с Россией, подписанное в 1998 году. Предполагается, что теперь будет закрыт и Русский дом в Кишиневе, который молдавские власти считают «инструментов влияния Кремля».
Русский дом в Кишиневе работает с февраля 2009 года с целью поддержки соотечественников, продвижения русской культуры, укрепления позиций русского языка и сохранения историко-мемориального наследия. В центре проводят выставки, лекции, творческие встречи, курсы русского языка.