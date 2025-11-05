Русский дом не получал от властей Молдавии уведомлений о закрытии

Представительство Россотрудничество в Кишиневе (Русский дом) не получало официального уведомления от властей Молдавии о закрытии центра.

Фото: Российский центр науки и культуры в Кишиневе

«В Русском доме следят за ситуацией. Никаких официальных уведомлений не получали. Работа идет в штатном режиме»,— сказал Артем Науменков ТАСС.

5 ноября правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения о создании и функционировании культурных центров с Россией, подписанное в 1998 году. Предполагается, что теперь будет закрыт и Русский дом в Кишиневе, который молдавские власти считают «инструментов влияния Кремля».

Русский дом в Кишиневе работает с февраля 2009 года с целью поддержки соотечественников, продвижения русской культуры, укрепления позиций русского языка и сохранения историко-мемориального наследия. В центре проводят выставки, лекции, творческие встречи, курсы русского языка.

Лусине Баласян