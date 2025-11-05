Участник СВО Михаил Черничкин стал замминистра молодежной политики Удмуртии

Участник спецоперации Михаил Черничкин с 5 ноября начал работу в должности заместителя министра молодежной политики Удмуртии, сообщил в Telegram руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев. Сейчас ведомство возглавляет Максим Файзулин.

Занять этот пост глава Удмуртии Александр Бречалов предложил господин Черничкину 23 октября. Он будет курировать направление патриотического воспитания молодежи и профилактической работы.

«Офицерский опыт точно пригодится при организации патриотической работы. Михаил — выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища»,— писал в Telegram Александр Бречалов.

Михаил Черничкин является участником программы по подготовке ветеранов спецоперации к госслужбе «Свой резерв 18». В рамках обучения он проходил стажировку в минмолодежи Удмуртии. Бывший военнослужащий награжден орденом Мужества. Службу в зоне СВО проходил в 2022 году.

Ранее у министра молодежной политики заместителей не было. Максим Файзулин возглавляет министерство с ноября 2024 года.