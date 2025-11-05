В Оренбургской области суд рассмотрит дело о хищении бюджетных денег в крупном размере

В суд направлено уголовное дело жительниц Красногвардейского района, обвиняемых по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также с использованием своего служебного положения». Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура Оренбуржья.

По информации ведомств, обвиняемые разработали преступный план хищения бюджетных денежных средств. В 2023-2025 гг одна из обвиняемых предоставила своей свекрови, занимающей должность директора государственного бюджетного учреждения, фиктивные документы об осуществлении предпринимательской деятельности для получения государственной социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты.

После получения соцвыплаты свекровь, используя свое служебное положение, обеспечила отсутствие контроля со стороны сотрудников возглавляемого ею учреждения за выполнением ее снохой предусмотренных социальным контрактом обязательств. Также она предоставила фиктивные документы, подтверждающие целевое использование средств. Деньги выделялись в рамках соцконтракта для занятия животноводством.

Обвиняемые похитили 350 тыс. руб., чем причинили ущерб бюджету Оренбургской области в крупном размере. На имущество обвиняемых в сумме 430 тыс. руб. наложен арест.

Руфия Кутляева