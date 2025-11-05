В Кузбассе начальника службы безопасности осудили условно за мошенничество

В Кемерове суд вынес приговор в отношении экс-начальника службы безопасности Кузбасского регионального горного центра охраны труда и его сообщника. Их признали виновными по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимым назначили 3,5 и 2,5 года лишения свободы условно, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, начальник службы безопасности с июля 2013-го по май 2017 года предоставлял в бухгалтерию фиктивные авансовые отчеты о командировочных расходах. На основании этих документов он получил в качестве выплаты свыше 5 млн руб. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об Игоре Зякине. Кроме того, в апреле 2022-го фигурант дела обратился в суд с иском к работодателю о необоснованной выплате дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места жительства на сумму более 5,4 млн руб. Для рассмотрения дела он, считают правоохранители, предоставил поддельную справку о задолженности.

Также, установило следствие, в ноябре 2016 года глава службы безопасности фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность заместителя начальника службы безопасности, которую тот занимал до июля 2023-го. За этот период мошенники получили таким образом свыше 13,4 млн руб.

Для возмещения ущерба на движимое и недвижимое имущество обвиняемых общей стоимостью более 24,6 млн руб. был наложен арест.

Александра Стрелкова