В Абакане зрители в кинотеатре получили ожоги глаз из-за бактерицидной лампы

Посетители кинотеатра в Абакане на ул. Тараса Шевченко пострадали из-за использования бактерицидной лампы во время сеанса. Об этом сообщает СУ СКР региона. Предварительно, за медпомощью обратились 15 человек, из них восемь — несовершеннолетние, уточнили «Ъ-Сибирь» в ведомстве.

По версии следствия, днем 3 ноября во время киносеанса в малом зале «в результате работы бактерицидной лампы часть посетителей получили ожоги глаз».

Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ). «Прокуратура республики организовала проверку. Будет дана правовая оценка деятельности киноцентра по соблюдению требований законодательства в области обеспечения безопасности граждан, в том числе несовершеннолетних», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Александра Стрелкова