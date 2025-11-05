Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ задержала курганских подростков за поджог релейного шкафа

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали подростков, поджегших релейный шкаф на железной дороге. Обвиняемых по ч. 1 ст. 205 УК РФ (поджог в целях дестабилизации органов власти) отправили в следственный изолятор, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, несовершеннолетним написал неизвестный пользователь в мессенджере Telegram и предложил за денежное вознаграждение поджигать имущество. После согласия подростков он прислал им инструкции. Несовершеннолетние подожгли шкаф на железной дороге в курганском микрорайоне Заозерный. Их противоправную деятельность пресекли совместно с Курганским линейным отделом МВД России на транспорте.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все