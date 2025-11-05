ФСБ задержала курганских подростков за поджог релейного шкафа

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали подростков, поджегших релейный шкаф на железной дороге. Обвиняемых по ч. 1 ст. 205 УК РФ (поджог в целях дестабилизации органов власти) отправили в следственный изолятор, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, несовершеннолетним написал неизвестный пользователь в мессенджере Telegram и предложил за денежное вознаграждение поджигать имущество. После согласия подростков он прислал им инструкции. Несовершеннолетние подожгли шкаф на железной дороге в курганском микрорайоне Заозерный. Их противоправную деятельность пресекли совместно с Курганским линейным отделом МВД России на транспорте.

Виталина Ярховска