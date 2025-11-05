В Оренбуржье в этом году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено 1,3 млрд рублей

В 2025 году на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрено почти 1,3 млрд руб., из которых 113 млн руб. — средства федерального бюджета. На эти деньги планируется предоставить жилье 430 детям-сиротам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что на конец октября освоено 79,3% предусмотренных средств. На них приобретено 347 жилых помещений. Оплачены 28 свидетельств Оренбургской области и пять сертификатов, являющихся дополнительными мерами поддержки. Они позволяют получателям самостоятельно выбрать место приобретения жилья в пределах Оренбургской области (для свидетельств Оренбургской области) или РФ (для федеральных сертификатов).

Ранее, 30 октября, в рамках планового выезда обследовано 16 жилых помещений в Кувандыке и Медногорске.

Руфия Кутляева