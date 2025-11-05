ММК и ЮГК попали в список крупнейших инвесторов России по версии Forbes

Группа «ММК» и ПАО «Южуралзолото группа компаний» попали в рейтинг крупнейших организаций-инвесторов России по версии Forbes.

Топ-100 составлен на основе данных об объеме инвестиций за 2024 год. В сумму включены приобретение основных средств и нематериальных активов, выкуп неконтролирующих долей участия, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, а также приобретение новых бизнесов.

Группа «ММК» заняла в рейтинге 31 место, инвестировав в 2024 году 101,2 млрд руб. В 2023-м эта цифра составляла 117,6 млрд руб., а компания находилась на 18 позиции рейтинга.

ЮГК, которая в июле этого года перешла в собственность государства, в 2024 году инвестировала 26,7 млрд руб., что обеспечило компании седьмое место в рейтинге. В 2023 году золотодобывающий холдинг потратил на эти цели 20,3 млрд руб. и в рейтинг, который тогда включал в себя 70 компаний, не попала.

Кроме того, 55 место в списке заняла группа «Черкизово», владеющая несколькими птицефабриками в Челябинской области (бывшие активы агрохолдинга «Здоровая ферма»). «Черкизово» направило на инвестиции в прошлом году 48,2 млрд руб., увеличив сумму на 13,5 млрд руб. и поднявшись на две позиции.

Виталина Ярховска