Жителя Чистополя осудили на шесть лет за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Чистопольский городской суд признал 32-летнего местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Чистопольской городской прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2025 года мужчина приобрел в интернете 368 граммов наркотиков на 500 тыс. руб. Он попытался забрать тайник с веществом в Тукаевском районе города.

Наркотики изъяли сотрудники в ходе обыска квартиры подсудимого. Свою вину он признал. Подсудимому назначили 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а его телефон конфисковали в доход государства.

Анна Кайдалова