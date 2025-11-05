Искусство распределяет прибыль

Торги искусством в России показывают рост. По предварительным оценкам аукционных домов, в 2025-м году общий объем рынка может увеличиться на 10-20% по сравнению с прошлым годом. Почему и как оживился рынок? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам президента портала Bidspirit Александра Киселевского, оборот российского арт-рынка в 2025 году достигнет почти $125 млн. В последнее время он растет на 10% ежегодно, несмотря на многочисленные ограничения. «Все значимые произведения ранее находились в музейных фондах, и эти шедевры о сегодняшнего момента получали из-за границы. Сейчас ввоз практически невозможен. Но, несмотря на это, динамика нарастает, потому что было закуплено достаточное количество произведений искусства, многие коллекционеры и дилеры ждали лучшего момента для продажи. Но повышения цен не происходит. Поэтому на рынке появляются шедевры, закупленные за последние 10-20 лет», — отметил Киселевский.

Как пишет РБК, рост продаж фиксируют и другие игроки: на 20% — Московский аукционный дом и «Литфонд». Это связано не только с увеличением числа лотов, но и с расширением круга организаторов. Теперь свои торги проводят частные музеи, галереи и фонды. Как отмечает независимый эксперт и бывший гендиректор «Русского аукционного дома» Александр Куранчев, тренд может и быстро поменяться: «Ценная русская живопись и антиквариат в целом стабильны.

Другое дело, что на сегодняшний день потребности людей, в том числе и богатых, требуют существенных вложений. Поэтому многие расстаются с антиквариатом. Такое было, есть и будет, но это волнообразный процесс. Он непостоянен. И сегодня мы попали в эту стадию. Через какое-то время она, безусловно, сменится на другую».

Основными покупателями классики по-прежнему являются мужчины старше 40 лет. Именно они приобретают работы художников первого ряда — Айвазовского, Репина, Васнецова. В то же время аудитория постепенно молодеет, отмечают эксперты. Самым популярным направлением среди молодых коллекционеров стала нумизматика. Пиковые цены на собрания старинных монет и медалей за год выросли вдвое — до 20 млн руб. за лот. При этом молодежь часто рассматривает искусство как альтернативную инвестицию, рассказал директор Московской школы современного искусства Михаил Левин: «Владельцы обновляют свои коллекции, есть желание обратить внимание на что-то новое, посмотреть на другой сегмент арт-рынка, продать традиционные активы и сделать ставку на современное искусство.

Появилась целая плеяда более молодых коллекционеров, которые собирают произведения как некую социальную ответственность. Другое искусство все чаще рассматривается как альтернативный актив».

В сегменте современного искусства цены растут в пределах инфляции, и реального скачка спроса здесь нет, говорит арт-директор и сооснователь ярмарки молодого современного искусства Blazar и галереи Sample Анна Наумова: «Многие галереи закрываются, меняются форматы, происходит пересмотр ролей художников, кураторов. По международным отчетам UBS, Art Basel, Artport видно, что общий объем продаж снижается, рынок концентрируется вокруг нескольких устойчивых игроков — антиквариат. В сегменте современного искусства не вижу предпосылок для резкого роста точно, особенно если учитывать текущую покупательскую способность и осторожность новых коллекционеров».

В этом году, по данным ярмарки современного искусства Art Russia, продажи экспонатов достигли суммы 200 млн руб. За год показатель вырос на 140 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ангелина Зотина