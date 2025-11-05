Участники опроса ВЦИОМ третий год подряд называют Shaman лучшим российским певцом

Участники ежегодного опроса ВЦИОМ в третий раз подряд назвали певца Shaman (Ярослав Дронов) лучшим эстрадным исполнителем (28%). Также в топ-3 самых любимых в стране певцов, по версии ВЦИОМ, вошли Олег Газманов (16%) и Сергей Лазарев (11%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В рейтинге любимых у респондентов ВЦИОМ певиц первое место четвертый год подряд занимает Полина Гагарина (17%). Второе — Валерия (11%), третье — Лариса Долина (8%).

Музыкальные предпочтения россиян обусловлены текущими общественными настроениями, пояснили аналитики ВЦИОМ. По их мнению, в стране сохраняется запрос на патриотическую музыку.