Участники опроса ВЦИОМ третий год подряд называют Shaman лучшим российским певцом

ВЦИОМ: Shaman и Гагарина возглавили рейтинг лучших российских исполнителей
Участники ежегодного опроса ВЦИОМ в третий раз подряд назвали певца Shaman (Ярослав Дронов) лучшим эстрадным исполнителем (28%). Также в топ-3 самых любимых в стране певцов, по версии ВЦИОМ, вошли Олег Газманов (16%) и Сергей Лазарев (11%).
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В рейтинге любимых у респондентов ВЦИОМ певиц первое место четвертый год подряд занимает Полина Гагарина (17%). Второе — Валерия (11%), третье — Лариса Долина (8%).
Музыкальные предпочтения россиян обусловлены текущими общественными настроениями, пояснили аналитики ВЦИОМ. По их мнению, в стране сохраняется запрос на патриотическую музыку.