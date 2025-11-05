Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:05

В Перми выставили на продажу таксопарк

В Перми продается таксопарк из 18 автомобилей со средним пробегом от 200 до 300 тыс. км. Стоимость актива, выставленного на «Авито», составляет 30 млн руб. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как указано в объявлении о продаже, владелец реализует готовый бизнес или долю компании OOО «Парк Яндекс.Такси» (ООО «Мepкуpий») и парк машин в собственности. Ежемесячный доход таксопарка составляет 1 млн руб. Все машины в рабочем состоянии, часть из них работает по договору с правом выкупа. 

Собственник таксопарка объяснил продажу сложностями с развитием бизнеса.