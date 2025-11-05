обновлено 14:05
В Перми выставили на продажу таксопарк
В Перми продается таксопарк из 18 автомобилей со средним пробегом от 200 до 300 тыс. км. Стоимость актива, выставленного на «Авито», составляет 30 млн руб. Об этом сообщает «Новый компаньон».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Как указано в объявлении о продаже, владелец реализует готовый бизнес или долю компании OOО «Парк Яндекс.Такси» (ООО «Мepкуpий») и парк машин в собственности. Ежемесячный доход таксопарка составляет 1 млн руб. Все машины в рабочем состоянии, часть из них работает по договору с правом выкупа.
Собственник таксопарка объяснил продажу сложностями с развитием бизнеса.