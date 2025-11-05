Песков назвал внутренним делом США итоги выборов мэра Нью-Йорка

Победа на выборах мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, противника президента США Дональда Трампа, вряд ли повлияет на переговоры по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не думаем, что это каким-то образом взаимосвязанные вещи. Это внутренние дела США»,— ответил представитель Кремля на вопрос, может ли победа Зохрана Мамдани повлиять на внешнеполитический трек США.

На прошедших накануне выборов мэра Нью-Йорка победил 34-летний Зохран Мамдани — кандидат от Демократической партии, уроженец Уганды. Он пообещал дать отпор Дональду Трампу. Президент США же ограничить господдержку Нью-Йорка в случае победы господина Мамдани.