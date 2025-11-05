Жителя Удмуртии, вытолкнувшего знакомую с третьего этажа, отправили в колонию

36-летнего жителя Воткинска, который вытолкнул знакомую с третьего этажа, отправили в колонию строгого режима, сообщили в СУ СКР по Удмуртии. Преступник был признан виновным в покушении на убийство (ст. 105 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Это произошло в квартире 46-летней пострадавшей. Дата преступления не сообщается. Фигурант поссорился с хозяйкой жилья, после чего позвал ее подойти к открытому окну. Угрожая убийством, подсудимый вытолкнул потерпевшую с третьего этажа и скрылся с места преступления.

«Потерпевшая со множественными травмами различной степени тяжести доставлена в больницу, где ей была своевременно оказана медицинская помощь»,— говорится в сообщении.

Суд приговорил фигуранта к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.