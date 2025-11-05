В Зеленодольске задержали местного жителя за угон автомобиля

Сотрудники Росгвардии совместно с ГИБДД задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

Во время задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Установлено, что автомобиль принадлежал его сожительнице.

По словам потерпевшей, она оставила ключи от автомобиля в прихожей на короткое время. Вернувшись, она обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

