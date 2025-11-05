Пермский исследовательский центр УрО РАН получил здание для научной деятельности

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае приняло в федеральную собственность находящиеся в пользовании Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук здание и земельный участок, расположенные в городе Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Здание и земельная площадка необходимы для осуществления аналитической и научно-исследовательской деятельности в соответствии с профилем и уставными задачами учреждения.

ПФИЦ УрО РАН - современный научный центр мирового уровня, деятельность которого направлена на разработку решений в сфере безопасности природных и техногенных объектов на основе интеграции различных отраслей науки.