Производитель фиточая претендует на два участка в Деме

В Уфе до 29 ноября пройдут общественные обсуждения по вопросу о том, чтобы выдать министерству земельных и имущественных отношений Башкирии разрешение на использование участков в Деме для пищевой промышленности. Из материалов обсуждений следует, что на 2,7 тыс. га претендует ООО «Уфачай».

По данным «РБК Уфа», в мае компания анонсировала открытие производства меда, бальзама и фиточая, инвестиции в проект оценивались в 50 млн руб.

По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2013 году, учредителем является Альфия Юсупова. Юридически компания оформлена в Юматово, производство расположено на Кандринской улице в Деме. Фирма поставляет травяные чаи для государственных учреждений здравоохранения, также она производит бальзамы, сиропы и мед. В прошлом году выручка компании составила около 23,9 млн руб., чистая прибыль — 583 тыс. руб.

Идэль Гумеров