Мировые объемы слияний и поглощений компаний в третьем квартале выросли на 36%

По подсчетам исследовательской компании GlobalData, общий объем слияний и поглощений (M&A) во всем мире по итогам третьего квартала достиг $831 млрд. Это на 36% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и является самым высоким квартальным показателем с первого квартала 2024 года.

Эксперты объясняют рост активности снижением учетных ставок в ряде стран мира, относительным экономическим ростом и ростом внимания компаний к устойчивости логистических цепочек. Аналитик GlobalData Прия Топпо отметила, что «рост геополитической напряженности, продолжающийся дефицит рабочей силы и быстрая цифровая трансформация привели к увеличению объема сделок слияний и поглощений, обусловленных необходимостью укрепления логистических цепочек». Так, объем сделок, связанных с цепочками поставок, достиг $61 млрд по 12 сделкам — в таких секторах, как производство материалов и потребительский сектор.

Говоря о прогнозе на оставшийся период года, госпожа Топпо выразила умеренный оптимизм: «Это обусловлено потенциальным снижением процентных ставок и необходимостью адаптации к новым тарифным условиям. Однако крупные сделки в США могут по-прежнему сталкиваться с трудностями из-за продолжающегося контроля со стороны регулирующих органов».

Евгений Хвостик