«"Бавария" доказала, что в текущем сезоне претендует на многое»

«Бавария» обыграла ПСЖ со счетом 2:1 и возглавила турнирную таблицу Лиги чемпионов. Кроме мюнхенского клуба, 12 очков к четвертому туру пока смог набрать только лондонский «Арсенал», который взял верх над чешской «Славией» (3:0). Мадридский «Реал» уступил на выезде «Ливерпулю» (0:1). За тем, что происходило на футбольных полях Европы 4 ноября, следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Матч ПСЖ—«Бавария» на Парк-де-Пренс, кроме яркой вывески, сулил поклонникам футбола множество голов. Обе команды играют в атаку, и некоторые эксперты предполагали, что забитых мячей будет немало, и дебют ожиданий не обманул. Уже на четвертой минуте гости открыли счет. Дальше тоже было результативно, хотя арбитр не все мячи засчитывал. Например, ответный гол парижан в исполнении Усмана Дембеле отменил, усмотрев положение вне игры.

А вот второй гол «Баварии» после очередной ошибки защиты хозяев оказался легитимным. Но в концовке первого тайма оформивший дубль Луис Диас схлопотал красную карточку за снос Ашрафа Хакими, который, кстати, получил серьезную травму и не смог продолжить игру. После перерыва численный перевес ПСЖ реализовался в забитый мяч, но на большее хозяев не хватило. Победа «Баварии» — 2:1. Но эта осечка вряд ли помешает выходу команды Луиса Энрике в play-off, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Ничего страшного не произошло. Парижане в предыдущую Лигу чемпионов втягивались в десять раз сложнее. Лучше так играть на этой стадии, чем ошибаться. Это, наоборот, станет толчком для дальнейшего развития, и все сделают правильные выводы».

Что же касается «Баварии», то мюнхенская команда доказала, что в текущем сезоне претендует на многое, уверен футбольный эксперт, тренер Виктор Гончаренко:

«Бавария показала то, что является одним из фаворитов Лиги чемпионов. Если они сохранят такую форму, наверняка, так и будет».

В другом мегаматче вечера, где «Ливерпуль» принимал «Реал», первый тайм завершился без забитых мячей. Здесь героем стал голкипер мадридцев Тибо Куртуа, который вытаскивал по-настоящему мертвые мячи. Но даже он оказался бессилен после очередного стандарта красных во второй половине встречи. В итоге «Реал» уступил (0:1). Это первое поражение «сливочных» в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Также стоит отметить не самый удачный дебют итальянского тренера Лучано Спаллетти. Он возглавил Ювентус на прошлой неделе, и во вторник «Старая синьора» сыграла дома вничью со «Спортингом» — 1:1. А вот клуб «Монако» одержал на общем этапе первую победу над норвежским «Будё-Глимтом» — 1:0. Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе, забить не смог, но провел на поле все 90 минут.

5 ноября вывески в Лиге чемпионов поскромнее, но гранды без внимания точно не останутся. «Манчестер Сити» ждет в гости дортмундскую «Боруссию», а «Барселона» сыграет на выезде с бельгийским «Брюгге». Эти встречи начнутся в 23:00. А чуть раньше, в 20:45, будет любопытно посмотреть, как скромный «Карабах» сыграет на своем поле с «Челси». Все-таки два матча из трех азербайджанская команда выиграла, в том числе у «Бенфики». Найдутся ли у «Карабаха» аргументы в этот раз? Посмотрим, как всегда, в онлайн-кинотеатре Okko, который все покажет в прямом эфире.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов