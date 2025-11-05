В Ульяновской области членов ОПС будут судить за махинации с деньгами на 330 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела организатора и 13 участников преступного сообщества, обвиняемых в нелегальной банковской деятельности и обороте средств платежей в Ульяновской области. Фигурантам инкриминируется создание фиктивных коммерческих организаций и использование банковских карт для незаконных финансовых операций. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, с 2020 по сентябрь 2024 года участники сообщества через 77 подконтрольных организаций провели операции на сумму более 320 млн руб. и заработали на этом свыше 23 млн руб. За выдачу наличных в обход государственного контроля они удерживали от 4 до 8% от суммы операций.

В сентябре 2024 года обвиняемых задержали. Было арестовано их имущество на сумму более 26 млн руб. Организатор сообщества был арестован.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Материалы передадут на рассмотрение в суд.

