На устройство двух новогодних городков в Уфе потратят до 38 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы потратит до 38,4 млн руб. на обустройство и художественное оформление новогодних площадок, сообщается на сайте госзакупок. Деньги выделит городской бюджет. Аукцион назначен на 13 ноября.

Подрядчик должен будет до 22 декабря подготовить к празднествам площади имени Ленина (напротив мэрии Уфы) и Салавата Юлаева (в районе Телецентра).

На первой площадке установят две деревянные горки, фигуры Деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика, входную группу «Башкирский пряничный городок», деревянный новогодний поезд, лошадки-качалки и «почтовые ящики». Также там появятся ледяные фигуры восьми лошадей, лабиринт и каток с ледяным ограждением. Площадку украсят новогодние шары-арки разного размера, снежинки, «конверт» и «часы» со светодиодными гирляндами.

Фигуры Деда Мороза и Снегурочки появятся и на второй площадке. Там же будут размещены скульптуры Конька-Горбунка, Толпара, Розового пони. Кроме того, подрядчик должен установить запряженную двойкой лошадей карету, фигуры оленя, снеговика, кометы. Для фотозоны будет установлена П-образная арка. Вокруг площадки построят ледяное ограждение.

На обеих площадках установят пиксельные ели.

В 2024 году «Горзеленхоз» заключил аналогичный контракт с ООО «Чистый путь» за 39,6 млн руб.

Майя Иванова